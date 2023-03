Terni, manutenzione ‘siciliana’ in arrivo in zona cascata. Altro sos sui servizi igienici

di S.F.

Contratto da 112 mila euro – il ribasso offerto è di oltre il 26% – più poche migliaia di euro in più per la sicurezza. Questa la cifra in ballo per i lavori in partenza nell’area della cascata delle Marmore: martedì, come risulta dal sistema Sinpol, è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per un intervento di manutenzione straordinaria. In campo c’è la Tecnoimpianti2000 di Messina.

L’operazione e l’sos

La procedura negoziata si era chiusa nell’estate 2022 con l’aggiudicazione alla ditta siciliana che, in questo caso, sarà aiutata da una ditta in subappalto sempre di Messina. L’appalto riguarda gli immobili e la viabilità pedonale, quantomeno in origine: da quanto risulta la Tecnoimpianti2000 metterà mano alla biglietteria del belvedere inferiore ed al rifacimento completo dei bagni nella zona del tourist shop. La consegna dei lavori c’è stata oggi. Nel contempo ad umbriaOn è arrivato l’ennesimo sos legato ai servizi igienici del parco: «Come è possibile che con l’incremento degli incassi e dell’utile ci sia ancora questa condizione?». Con immagini a corredo.