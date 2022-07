Cascata Marmore: va a Messina l’appalto da 112 mila euro per opere manutenzione

di S.F.

Manutenzione straordinaria degli immobili e della viabilità pedonale alla cascata delle Marmore, lavori in vista. Motivo? Palazzo Spada ha aggiudicato in via efficace – vale a dire che sono stati effettuati tutti i controlli del caso per il check dei requisiti – l’appalto specifico per un totale di 112 mila euro. Chi se ne occuperà? Una ditta di Messina, in Sicilia. Decisivo il ribasso superiore al 26%.

L’operazione restyling

Breve passo indietro. L’atto originario per i lavori in questione risulta essere del 9 dicembre 2015, vale a dire l’approvazione del progetto definitivo per la valorizzazione dell’area turistica e naturalistica della cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. Cinque anni dopo l’applicazione dell’avanzo vincolato, la rimodulazione del quadro economico e il semaforo verde al progetto esecutivo a firma della Politask Engineering srl di Roma (in quest’ultimo caso si parla del dicembre 2021, non una novità per loro nell’ultimo periodo). In sostanza c’era un vecchio mutuo da recuperare. Come detto riguarda la viabilità pedonale e il restyling di alcuni immobili del sito.

La procedura: tre umbre ed una siciliana

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con invito di almeno cinque operatori economici e partenza: hanno partecipato la Castellani & Gelosi srl di Terni (ribasso offerto del 3,23%), la Edilmaco2 Sas (8,60%), la Piconi Evidio di Spoleto (13,75%) e, a chiudere il cerchio, la Tecnoimpianti2000

di Rainei Giovanni, Messina: quest’ultima ha avuto la meglio grazie ad un ribasso del 26,21% sull’importo a base d’asta di 131 mila euro. Risultato? Affidamento efficace per 97 mila euro, più i vari costi supplementari che fanno arrivare la cifra a quota 112 mila.