Maratona S. Valentino 2024: diversità ed integrazione i temi della medaglia

Diversità ed integrazione. Queste le tematiche portanti per la realizzazione della medaglia celebrativa della XIII Maratona di San Valentino a Terni, in programma domenica 18 febbraio: sarà presentata martedì 30 gennaio in biblioteca comunale insieme alla t-shirt che sarà consegnata ai podisti.

Impegnati su questo fronte i ragazzi della 3AC del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni che, fin dalle prime edizioni, supporta l’Amatori Podistica Terni nella realizzazione delle medaglie. Saranno inoltre esposti gli elaborati prodotti dalla primaria – il ‘progetto scuola’ – con contestuale consegna dei rinoscimenti per le iniziative in questione. «Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla fattiva collaborazione degli sponsor, del Comune di Terni e di tutto il mondo scuola: Usr, direzioni didattiche, insegnanti, alunni, studenti e famiglie», sottolinea l’APT.

Il concorso

Per quanto riguarda il concorso riservato alla scuola primaria (dedicato al ricordo dell’insegnante Bruno Fogu iscritto storico dell’APT), prevedeva la realizzazione di un servizio fotografico (dieci foto circa accompagnate da una sintetica descrizione dell’elaborato) con tema ‘L’acqua per Terni ed il suo territorio in un click’. Il concorso aveva l’obiettivo di educare gli alunni alla conoscenza del proprio ambiente di vita, far conoscere luoghi di particolare interesse paesaggistico, complessi industriali, parchi, fontane, ville, ecc.». «Come APT – evidenzia il presidente Alessio Schiavo – siamo molto soddisfatti dalla significativa partecipazione riscontrata: nove scuole partecipanti con ventinove classi». Gli elaborati prodotti verranno esposti martedì 30 e successivamente in occasione della maratona al marathon village.