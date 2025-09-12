di S.F.

Il Comune rinuncia alla prelazione sul diritto di superficie delle aree concesse e allora c’è il ‘passaggio di mano’ di 5.050 metri quadrati in via Ratini, zona Maratta a Terni. La giunta ha dato l’ok all’operazione che coinvolge la Marcangeli geom. Carlo srl e la Doda Rottami srl.

Si tratta di un’area Paip (piano aree insediamento produttivo) che ha visto il Comune concedere in diritto di superficie (era il 2004) alla Marcangeli srl l’area denominata ‘materiali ferrosi’ dal valore di 102 mila euro. Sono trascorsi 21 anni e oggi le particelle sono rimaste inedificate: il 9 luglio, il rappresentante legale Claudio Marcangeli, ha richiesto a palazzo Spada l’autorizzazione alla vendita in deroga al divieto di vendita infraquinquennale. Il valore odierno? Poco più di 148 mila euro.

«La ditta Marcangeli Geom. Carlo srl dichiara di non essere ormai più operativa da tempo, in conseguenza della crisi del settore edile e di aver già alienato tutte le attrezzatureù edili», si legge nel documento comunale. C’è dunque il via libera all’alienazione del diritto di superficie alla Doda Rottami srl, già attiva in via Ratini. Che subentrerà alla ditta cedente negli obblighi e negli impegni convenzionali. Firmano l’assessore Marco Iapadre e il dirigente Claudio Bedini.