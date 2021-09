Terni, Massimiliano Raggi ricordato nel segno dell’amore per lo sport e l’ambiente

‘Cresciamo in mountain bike e rispettiamo l’ambiente’ è il tema dell’evento che si svolgerà il prossimo 3 ottobre a Terni, al parco di viale Trento, nell’ambito del ‘Memorial Massimiliano Raggi’, il 24enne scomparso lo scorso 1° agosto in un incidente stradale e figlio del presidente della Guardia nazionale ambientale, Alberto Raggi. Massimiliano, ricordano gli organizzatori, «era un ragazzo che amava il prossimo ed era uno dei giovani più attivi nell’ambito della salvaguardia ambientale come volontario della Gna, oltre ad essere un ragazzo che amava lo sport».

La manifestazione

L’evento organizzato dalla scuola di ciclismo ‘Team bike Miranda’ si svolgerà dal mattino con il ‘Mini cross country – Memorial Massimiliano Raggi’ riservato ai tesserati dai 7 ai 12 anni e un evento promozionale aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. La manifestazione è inserita nel calendario regionale Umbria Fci. La prima partenza sarà delle categorie promozionali alle ore 10.30, a seguire tutte le altre. Terminerà con la premiazione di tutti i partecipanti. Il personale operativo della Guardia nazionale ambientale terrà momenti informativi in educazione ambientale sul rispetto della natura e degli animali. Sarà poi la volta del Cai di Terni ‘Stefano Zavka’ con gli accompagnatori di escursionismo della scuola del Cai che introdurranno bambini e famiglie alla lettura delle carte topografiche e alle attività di orientamento. Il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) insegnerà come attivare le chiamate di soccorso in caso di necessità. Inoltre l’allenatrice funzionale e posturale del ‘Team bike Miranda’ farà conoscere ai bambini l’importanza del movimento, del gioco e dello sport come processo di crescita. In seno alla manifestazione è previsto il conferimento di una onorificenza al prefetto di Terni da parte del presidente della Guardia nazionale ambientale. L’evento si svolgerà con il contributo della Fondazione Carit e il sostegno della Federazione ciclistica italiana – Comitato regionale Umbria e del Coni umbro.