Terni, funerali a San Paolo per Massimiliano

Si terranno venerdì mattina alle ore 10.30, nella chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere di Cesure, i funerali di Massimiliano Raggi, il 24enne ternano morto nella notte fra sabato e domenica in seguito all’incidente stradale autonomo che lo ha visto coinvolto lungo il Rato, all’altezza dei distributori di carburante, a poche centinaia di metri dagli svincoli di Terni. Il ragazzo, con la sua Audi A1, ha centrato la cuspide di uno scambio di carreggiata per lavori, ribaltandosi più volte e finendo la propria corsa diversi metri più avanti rispetto al primo punto di impatto. Sbalzato sull’asfalto, è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove è spirato qualche ora dopo in ragione delle lesioni – estremamente gravi – riportate nel sinistro. Alla luce degli accertamenti condotti dalla polizia Stradale di Terni, la procura della Repubblica non ha inteso disporre alcun esame autoptico sulla salma del giovane, che abitava nel quartiere di San Giovanni insieme alla famiglia e aveva tanti amici che gli volevano bene, consentendo così di stabilire la data dei funerali a cui interverranno in tanti.

