Masso su abitazione a Cesi: l’elogio dei vigili del fuoco a Tomassini

C’è ancora da attendere per la manutenzione straordinaria del versante montuoso lungo via della Lince, a Cesi, dopo il distacco del masso sopra un’abitazione privata con la conferenza di servizi decisoria in corso. Intanto nelle scorse settimanec’è chi ha deciso di scrivere al Comune di Terni proprio in merito a quel fatto, per una motivazione particolare: un ringraziamento per un dipendente comunale che si è subito attivato per dare una mano. Si tratta dell’ingegnere Marco Tomassini della Protezione civile. A inviarla il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Paolo Nicolucci.

Il grazie e l’invito



«Si ritiene opportuno evidenziare – si legge nella missiva a firma Nicolucci e inviata al sindaco Leonardo Latini – l’operato di Marco Tomassini, per la professionalità e costante presenze nelle attività di soccorso tecnico urgente effettuate dai vigili del fuoco. Già dal periodo relativo all’evento sismico del centro Italia ha sempre prontamente risposto alle richieste del comando, anche fuori dell’orario di lavoro, adoperandosi con dedizione e responsabilità nel ruolo ricoperto, ma soprattutto con grande umanità cercando ogni possibile soluzione in situazioni ove i proprietari sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Si segnala al fine di voler valutare il giusto riconoscimento all’ingegnere Tomassini». Non l’unica soddisfazione di questo periodo per il 45enne: è il vincitore del concorso – l’altro posto è di Massimiliano Giorgini in caso di accettazione – per due posti da coordinatore tecnico di categoria D.