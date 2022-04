Rogo Cardeto Terni, ricompensa al Valor Civile per David Rugeri

Il regolamento di attuazione emanato con il decreto del presidente della Repubblica – all’epoca Giovanni Gronchi – 1616 del 6 novembre 1960. È sulla base di questo atto giuridico che, salvo sorprese, è in arrivo un notevole riconoscimento per un sottotenente in forza alla polizia Locale di Terni, David Rugeri: c’è la proposta di ricompensa al Valor Civile dopo i fatti accaduti il 10 luglio 2021 nel quartiere di Cardeto, in via Filangieri. Motivo? Fu il primo a giungere sul posto per aiutare i residenti ad uscire dal palazzo interessato dalle fiamme.

Coraggio e Valor Civile

L’articolo 2 del decreto in questione recita che «gli atti di coraggio per i quali può farsi luogo alla concessione di ricompense al valor civile devono risultare da apposita deliberazione di giunta del Comune, nel cui territorio sono avvenuti i relativi fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari nonché da un dettagliato rapporto circa i pregi dell’azione svolta». In questo caso Rugeri, da quanto si apprende, avrà il riconoscimento per il comportamento tenuto durante l’incendio a Cardeto della scorsa estate: non il classico adempimento delle proprie funzioni, ma qualcosa di più. Come ad esempio aiutare e salvare alcune persone in difficoltà durante le fasi più concitate del rogo, quando è andato distrutto un appartamento agli ultimi piani dell’edificio. C’è stata anche una nota di compiacimento da parte dei vigili del fuoco.