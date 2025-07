di S.F.

Si parla molto di appalti pubblici a Terni in questo periodo ed a stretto giro è attesa l’aggiudicazione della partita più complessa del 2025. Anche più – al netto dell’importo – del verde/decoro urbano e gestione cascata delle Marmore: si tratta della concessione quadriennale per la ristorazione scolastica da oltre 10 milioni di euro. C’è una novità.

Come noto da settimane la commissione esaminatrice sta valutando le quattro offerte (l’uscente Gemos, Sirio, Vivenda e Althea) ammesse. Bene, che succede ora? Il disciplinare di gara prevede che prima di assegnare il punteggio all’offerta economica si debba «verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario». Il famoso Pef.

Dunque è scattata la ricognizione interna al Comune per un funzionario amministrativo/contabile esperto per l’ausilio tecnico-istruttorio: individuata in tal senso la funzionaria con elevata qualificazione Nadia Navarra, «in possesso dell’esperienza e delle competenze necessarie e sufficienti per la verifica». Semaforo verde e check in arrivo. Firma il dirigente Francesco Saverio Vista.