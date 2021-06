Mercatino in centro a Terni: scelta posteggi finisce al 7 luglio

di S.F.

Non se ne esce tra accordi trovati, passi indietro per errori tecnici o di misure, qualche voci fuori dal coro che non vorrebbe spostarsi dalla location attuale e simulazioni interne tra gli ambulanti – almeno così ci si riesce – per chiudere il cerchio. Ed ecco che c’è la nuova data per la scelta dei posteggi per il trasferimento del mercatino settimanale del mercoledì in centro: c’è la firma della dirigente ad economia, lavoro e promozione del territorio del Comune di Terni, Emanuela Barbon. Forse si fa tutto entro il mese di luglio, ma ormai è un terno al lotto.

PROBLEMI TECNICI, STOP ALLA SCELTA DI GIUGNO

L’ennesima scelta

La procedura originaria di metà giugno era stata interrotta per motivi tecnici legati a metrature e scelte che in linea teorica non potevano essere consentite sulla base delle concessioni esistenti. Stop, girandola di nuovi confronti e simulazione ‘fai da te’ tra gli ambulanti: tutto ciò – salvo sorprese – verrà formalizzato mercoledì 7 luglio. Questa la data messa nera su bianco dalla Barbon e già inviata via Pec a tutti le associazioni di categoria.

L’ULTIMO ROUND: SI VA AVANTI

Sì, ma quando si fa?

Bene, l’appuntamento è fissato. Ma il trasferimento? Magari si può pensare che la prima data utile sia il 14 luglio a questo punto. Ma dagli uffici di palazzo Spada per ora ci vanno con i piedi di piombo: «Entro luglio». Sarà la volta buona a quattordici mesi dal ‘trasloco’ allo Staino? Il 7 intanto tutti allo Staino con documento di riconoscimento da presentare alla polizia Locale. La responsabile dell’istruttoria resta Anna Cristina Cuppini.