Terni, minaccia di morte l’ex: doveva stare in carcere

Ha minacciato di morte, per l’ennesima volta, l’ex compagna, ‘rea’ di averlo lasciato qualche tempo fa. Questa volta, però, la donna ha chiesto aiuto alla polizia di Stato e il soggetto – 45enne romeno – è stato arrestato dalla squadra Volante. Il fatto è accaduto lunedì a Terni.

Rintracciato: le ‘scoperte’

All’arrivo della polizia sul posto, dopo la chiamata al 113 da parte della vittima, il soggetto era già fuggito ma è stato rintracciato poco dopo al volante di un’auto. Come se non bastasse, la patente di guida è risultata falsa e la vettura non assicurata. L’uomo è stato così condotto in questura per accertamenti e lì sono emersi diversi ‘alias’ ed anche un ordine di carcerazione della procura di Terni – tre mesi di arresto la condanna – per aver violato una misura di prevenzione.

In carcere

Alla fine è stato denunciato per atti persecutori aggravati verso l’ex compagna e per possesso di documento falso, contestualmente è stato arrestato – e condotto in carcere – in esecuzione del provvedimento restrittivo. L’auto è stata sequestratata con ovvia sanzione per guida senza patente.