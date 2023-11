Terni: minore trovato con 11 dosi di cocaina e 37 ‘bag’ di ketamina. Collocato in comunità

Gli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni lo avevano fermato la sera del 2 agosto scorso, in centro, insieme ad altri quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza. In particolare gli investigatori avevano imposto l’alt ad un’auto con a bordo tre giovani già noti alle forze di polizia e, contemporaneamente, erano sopraggiunti a piedi un minorenne e una ragazza che, alla vista della polizia, avevano cercato di allontanarsi. Inutilmente. I cinque avevano spiegato che stavano andando insieme a cena in un locale di piazza Buozzi ma la giovane era stata trovata con una dose di hashish. A quel punto il minore aveva dichiarato di avere delle dosi di ketamina a casa: in effetti, a seguito di perquisizione, erano state trovate 37 ‘bag’ di ketamina e 11 dosi di cocaina su un tavolo, per un totale di circa 12 grammi. Scontata la denuncia per il minorenne, già denunciato in passato per lo stesso reato, e a poco meno di quattro mesi di distanza dai fatti, la procura dei minori di Perugia ha chiesto ed ottenuto per lui la misura del collocamento in comunità.

