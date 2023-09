Terni, minorenni rubano cosmetici in centro: denunciate

Hanno rubato cosmetici dal valore di circa 100 euro in un negozio del centro. Peccato per loro che siano state individuate a stretto giro dai carabinieri della sezione del nucleo radiomobile del Norm di Terni: le protagoniste sono due minorenni e per loro c’è la denuncia in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato. Le giovaissime hanno divelto le placche antitaccheggio e, dopo essere state fermate da un commesso che aveva notato movimenti sospetti, è scattato l’intervento dell’Arma. Le minori sono poi state riaffidate ai genitori.

