Gabelletta-Maratta, nuovo cavalcavia: cambia il progetto

di S.F.

L’aggiudicazione alla 2P Asfalti di Roma – importo di 714 mila euro con ribasso di poco inferiore al 29% rispetto alla base di gara – c’è stata a luglio ma per ora i lavori per la realizzazione del nuovo cavalcavia di attraversamento del raccordo Terni-Orte lungo il collegamento Gabelletta-Maratta c’è ancora da attendere. C’è una novità in merito al progetto esecutivo dell’opera preparato dai tecnici dell’ufficio lavori pubblici: in sostanza si rende conforme al Pums 2019 con l’allargamento della sede stradale e contestuale creazione di una pista ciclabile.

Demolizione e ricostruzione

Tra la società romana ed il Comune ci sono stati contatti nelle ultime settimane per modificare il progetto esecutivo prima di stipulare il contratto. L’impegno di spesa superiore rispetto alla cifra già nota è di poco superiore agli 8 mila euro e il via libera definitivo arriverà con uno specifico atto per la variante: «La realizzazione del nuovo attraversamento ciclabile – si legge nel documento a firma del dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini – di sovrappasso della Ss675 così come previsto nel Pums approvato, è stato con più note sollecitato anche da associazioni e/o organizzazioni cittadine sensibili alle problematiche connesse allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile». Dunque scatta l’aggiornamento e la maggiore spesa, possibile grazie all’utilizzo alle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Il lavoro

Come già noto – al momento l’Anas sta lavorando all’asfaltatura proprio all’altezza del cavalcavia esistente – l’appalto prevede la demolizione notturna della struttura attuale con inevitabile interdizione al traffico e successiva ricostruzione. Da documentazione ufficiale sono previsti 250 giorni a disposizione per il completare dell’opera.