Movida Terni: «Giù chiamate per disturno quiete pubblica»

«C’è stata una sensibile diminuzione delle chiamate per disturbo alla quiete pubblica nonché per le altre violazioni». A fare il punto sul fenomeno movida e l’iniziativa #divertiAMOci – quantomeno per ciò che riguarda i controlli della polizia Locale di Terni – è stata l’assessore Giovanna Scarcia, chiamata in causa da un’interrogazione del capogruppo leghista Federico Brizi in merito alle lamentele pervenute dai cittadini del centro storico.

PIOGGIA DI SANZIONI A TERNI

Il riepilogo

In avvio è stato fatto il riepilogo di #divertiAMOci, la tipologia di controllo, le categorie coinvolte, la ‘scadenza’ (mercoledì 30 settembre) e il modello creato in collaborazione con questura e forze dell’ordine per l’osservanza di leggi, norme comportamentali e regolamenti. Gli agenti della polizia Locale – ha messo in evidenza – si sono attivati per l’attività di vigilanza con «attenzione particolare a soggetti pregiudicati, comportamenti dei minori, accertamenti, controllo preventivo e repressivo mediante un servizio appiedato ed itinerante».

#divertiAMOci: DECORO, REGOLE E RESPONSABILIZZAZIONE

Violazioni e numeri



Nel dettaglio è stato evidenziato che – il periodo va dal 1° agosto al 5 settembre in questo caso – sono diminuite le chiamate alla centrale operativa, con «solo quattro chiamate per musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica». Le violazioni – accertate dalla polizia Locale – per assembramenti in luoghi pubblici sono state quatto, tre quelle per il mancato utilizzo delle mascherine; si prosegue con la riproduzione di musica oltre l’orario consentito (due), ulteriori violazioni legate a quest’ultimo tema (tre), vendita di alcolici a minorenni (una) e detenzione di bevande in contenitori di vetro (sei). Il dato è aggiornato dall’avvio dell’iniziativa fino al 13 settembre.