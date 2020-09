Terni, controlli movida: 8 sanzioni nel weekend

Trecento persone senza mascherina, invitate ad indossarla e che hanno risposto alla sollecitazione delle forze dell’ordine, rispettando le norme. Ed anche qualche sanzione: otto in tutto, di carattere amministrativo. Sei per il mancato rispetto delle norme anti Covid e dell’ordinanza sindacale anti vetro, due per il mancato uso della mascherina. Questo il bilancio dei controlli interforze – polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale, Guardia di finanza – eseguiti fra sabato e domenica nel centro di Terni. Durante i servizi sono state controllate, attraverso identificazione, 27 persone ed un locale pubblico.

