Terni, sanzioni ’20-’22: 16,5 milioni previsione

di S.F.

Entrate per 4,5 milioni di euro – incide e non poco il periodo di lockdown dovuto al covid – per l’anno corrente, incremento a quota 6 per il 2021 e il 2022. Totale nel triennio: 16,5 milioni tra multe per le violazioni del limite di velocità e sanzioni amministrative legate al Codice della Strada. Questa la previsione del Comune di Terni nell’arco dei 36 mesi. Il documento fa parte del bilancio 2020-2022.

La divisione e la spesa

La gran parte degli ingressi previsti riguarda l’ex articolo 208 del CdS, quello riguardante alle sanzioni amministrative: si parla di 15.262.500 euro nello schema di previsione, mentre la residua parte – poco più di 1 milione – è per le violazioni dei limiti di velocità (ex art. 142). Nel primo caso il Comune – per legge – dovrà destinare i fondi a diverse finalità: 25% per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale; stessa percentuale per attività di controllo e accertamento in materia di circolazione stradale. Per il resto (50%) lavori sulle strade di proprietà dell’ente, sistemazione del manto, redazione di piani urbani del traffico, interventi per la messa in sicurezza, azioni a favore della mobilità ciclistica e assunzione di personale stagionale a progetto.

Ex articolo 142

Capitolo multe per la velocità. Il 50% dei proventi è destinato al Comune, il restante invece è per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, segnaletica e barriere comprese; a ciò si aggiunge il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento. Risultato: sommando i vari capitoli di spesa nel riparto di utilizzo – sempre in previsione – si arriva a circa 3,5 milioni di euro a disposizione per le varie sistemazioni.