Terni, muore in casa: scatta sanificazione

Una morte avvenuta tra le mura domestiche, fra mercoledì notte e giovedì mattina. È quella di un anziano di Terni, residente nella zona di villaggio Matteotti. L’uomo – 84 anni – è venuto a mancare e, in tempi di coronavirus, il fatto ha portato all’attivazione di una serie di enti e soggetti – dalla Usl alla polizia Locale di Terni – per accertare le cause del decesso e monitorare la situazione dal punto di vista sanitario. L’anziano, che viveva con la moglie ed era assistito da una badante, avrebbe infatti accusato sintomi influenzali nei giorni precedenti ma non sarebbe stato sottoposto ad alcun tampone né si trovava in isolamento. Nel dubbio ed a scopo precauzionale, gli spazi dell’abitazione sono stati sanificati ed ora le analisi diranno se dietro quel decesso c’è anche il Covid-19: la speranza, ovviamente, è che non sia così.

