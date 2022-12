Terni, muore per una polmonite batterica in ospedale: supplemento di indagini

Niente archiviazione del caso e disposizione di un supplemento di indagini da fare in un termine massimo di sei mesi. Questa la novità riguardante la 72enne originaria di Narni scomparsa lo scorso 9 marzo al ‘Santa Maria’ di Terni a causa di una polmonite batterica contratta durante la degenza in ospedale, dopo aver in precedenza già contratto il coronavirus.

LA STORIA IN DETTAGLIO

Accolta la richiesta

Il pm titolare delle indagini aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo in seguito ad un esposto presentato alla procura della Repubblica di Terni. A distanza di tempo c’è l’esito dell’opposizione da parte della famiglia della donna: il gip ha accolto la richiesta e ci saranno ulteriori indagini sull’accaduto. Alla base della vicenda c’è la volontà da parte del marito di accertare eventuali responsabilità: per lui non sarebbero state prese le giuste precauzioni per evitare il contagio da Covid, con la donna trattenuta in isolamento più del dovuto. Il ricovero della moglie avvenne il 14 dicembre del 2021 in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale nel reparto stroke unit di neurologia, quindi la positività accertata il 7 gennaio e l’isolamento per un mese. Una volta trasferita in degenza ordinaria di neurologia purtroppo le condizioni peggiorarono, fino ad arrivare al decesso del 9 marzo.