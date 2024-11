Numerosi interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che, dalla nottata, sta interessando il territorio di Terni e Narni. Dal comando provinciale informano che sono diverse le piante ed i rami spezzati a causa del forte vento e della pioggia. In particolar modo venerdì mattina un ramo si è spezzato – cadendo su un’auto – di fronte alla sede dell’Aci in via Battisti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Di seguito le immagini.

Condividi questo articolo su