Terni, nel 2020 record di sanzioni per eccesso di velocità

di S.F.

Un dato scontato e atteso – inutile ricordare troppo il periodo del lockdown da marzo a maggio – ma che fa registrare un aspetto numerico sorprendente. Nel 2020 nel territorio comunale di Terni la polizia Locale ha registrato 52.050 violazioni al Codice della strada, per una flessione rispetto all’anno precedente del 22,23%. In controtendenza ci sono invece le multe per eccesso di velocità.

Circolazione abusiva in zona Ztl

C’è un cambio percentuale nell’incidenza sul totale delle sanzioni. Rispetto agli anni precedenti in testa ci sono le violazioni per circolazione abusiva in zona a traffico limitato e aree pedonali: sono state 18.774 (il 36,07% sul numero complessivo) contro le 15.657 (30,08%) per divieto di sosta. Come detto c’è un dato in controtendenza, l’unico in aumento nel confronto con il 2019: le sanzioni per eccesso di velocità nell’area dei due autovelox fissi (via Alfonsine e viale dello Stadio, all’epoca non era ancora attivo quello in via Lessini) sono state 10.559, vale a dire 2.610 in più rispetto al 2019. Un balzo notevole, specie considerando l’impatto sulle violazioni complessive.

La differenza e l’incasso



Dunque in generale «le violazioni al divieto di sosta e quelle per circolazione abusiva in Ztl e Ap hanno costituito, negli anni 2017, 2018 e 2019, oltre l’80% delle infrazioni accertate per scendere, nel 2020, al 66%». Le sanzioni ammontano a 4,6 milioni di euro, con un -21,94% rispetto al 2019 e percentuale d’incasso dal 31 dicembre 2020 pari al 19,28%. Percentuale che sale ad oltre il 40% considerando le reversali emesse nell’anno in corso.