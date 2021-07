I suoi guaiti hanno attirato l’attenzione di un passante che si è scorto e ha visto l’animale, un cane meticcio, nelle acque del fiume Nera. Si trovava lì – è stato poi accertato dai vigili del fuoco di Terni – dal giorno precedente, dopo essere precipitato in un dirupo. Gli uomini del 115 intervenuti sul posto, lo hanno tratto in salvo e affidato alle cure del servizio veterinario della Usl Umbria 2. Il recupero è stato messo in atto mercoledì pomeriggio.

