Terni, nido Coccinella e scuola Rataplan: in via sperimentale ok ad apertura fino alle 17.30

Una nuova modalità in forma sperimentale per «garantire un più ampio servizio nei confronti delle famiglie, quale sostegno alla genitorialità e quale contributo al sostegno delle pari opportunità». Riguarda la scuola d’infanzia Rataplan di via Narni (0-6) e il nido Coccinella di via Radice: lo ha approvato martedì mattina la giunta su input del neo assessore a scuola e Sec Viviana Altamura.

L’obiettivo e la partenza da settembre



Si tratta di un atto di indirizzo per l’ampliamento dell’orario. Obiettivo? «Aumentare e migliorare per quanto possibile i servizi per l’infanzia andando incontro alle esigenze dei bambini e delle famiglie». Da palazzo Spada informano che si amplierà l’orario di apertura del Coccinella – al momento part time – fino alle ore 17.30, in analogia e quale attività di normalizzazione con l’orario degli altri nidi comunali; poi l’orario di apertura della scuola d’infanzia Rataplan e della sezione sperimentale 0-6 di via Narni con la fascia 7.30-17.30, «tenuto conto e per analogia con l’orario del nido presente nella medesima struttura». Ora palla alle rappresentanze sindacali per il confronto. Subito lavoro anche per la dirigente Donatella Accardo.