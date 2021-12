Terni: «Noi disabili sempre più esclusi»

Condividi questo articolo su

















«Il tempo passa, il Natale è alle porte e noi siamo ancora qui in attesa di risposte e chiarimenti da parte del Comune di Terni». Una protesta sotto palazzo Spada è stata organizzata venerdì mattina da alcuni membri del Comitato disabilità e lavoro Terni. «In Comune – spiega Corrado Montecaggi in rappresentanza del Comitato – sono successe delle cose a nostro avviso molto gravi. Recentemente si erano liberati dei posti per il servizio di portineria, uscierato e controllo degli accessi di palazzo Spada, posti che potevano essere riservati a persone con disabilità. Invece questa amministrazione ha appaltato tutto ad una ditta privata che ha messo a lavorare persone normodotate e non disabili. Come mai? Le politiche sociali del Comune dove sono? Perché questo atteggiamento nei confronti dei disabili? È una cosa grave, indecorosa e noi siamo sempre le vittime. Sono anni che siamo nelle liste del centro per l’impiego, ma siamo sempre senza lavoro. Il Comune ci dia delle risposte».