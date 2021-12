Centro massaggi chiuso per violazione misure anti Covid

Niente ‘happy christmas’ per il centro massaggi di via Mario Angeloni, chiuso per cinque giorni dalla polizia locale di Perugia per il mancato rispetto delle norme anti Covid. C’è anche la multa da 400 euro.

Non c’erano disinfettanti

L’ufficio di polizia commerciale e il nucleo decentrato di Fontivegge hanno chiuso l’attività per violazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid: secondo la ricostruzione degli agenti, non c’erano i disinfettanti, non c’ erano le indicazioni per i clienti sulle norme da rispettare. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Usl Umbria 1.

Controllo da una verifica di residenza

Curiose le modalità con cui è scattato il controllo, ricostruite da Il Corriere dell’Umbria: l’accertamento sarebbe nato da un controllo relativo alla richiesta di residenza di una delle socie dell’attività il cui appartamento si trova nella stessa palazzina del centro massaggi. I poliziotti hanno verificato la coincidenza tra residenza e domicilio. Poi sono tornati in borghese nel centro massaggi e lì è scattata la segnalazione.