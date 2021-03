Terni non dimentica Luigi Trastulli

Luigi Trastulli, operaio metallurgico ucciso il 17 marzo del 1949 dalla polizia durante una manifestazione contro l’adesione dell’Italia alla Nato. Doppio appuntamento a Terni mercoledì per ricordare la sua figura a 72 anni dalla scomparsa: in mattinata il partito della Rifondazione comunista locale ha deposto una corona di fiori in viale Brin, mentre nel pomeriggio è prevista la presentazione del libro ‘L’uccisione di Luigi Trastulli’ di Alessandro Portelli.

L’evento Cgil

L’iniziativa è a cura della Cgil di Terni: prevista la partecipazione del presidente dell’associazione Ettore Proietti Divi Mario Giovannetti, dello storico Renato Corvino e dell’autore del libro. A coordinare i lavori – online alle 16.30 con diretta facebook – il segretario generale della Cgil di Terni Claudio Cipolla.