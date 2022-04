Terni Nord e Cesi, sos per sportelli bancari: «Carenza e disagi»

La carenza degli sportelli bancari nell’area di Terni nord tra Gabelletta, Campitello, Campomaggiore e la frazione di Cesi. Il focus l’ha acceso il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, con una specifica interrogazione.

TERNI NORD E LA PERDITA DEGLI SPORTELLI BANCARI

L’sos

Filipponi sottolinea l’essenzialità di bancomat e sportelli bancari, nonché «la razionalizzazione che da mesi ormai stanno portando avanti gli istituti di credito ha lasciato intere zone del territorio comunale sprovviste; è un disagio per i cittadini, per le attività commerciali e artigianali. Ecco perché penso che almeno per la presenza dei bancomat il comune debba fare qualcosa. Ho chiesto all’amministrazione comunale di attivarsi al fine quantomeno di verificare la possibilità di emettere un avviso rivolto agli istituti bancari, per ospitare un bancomat in uno spazio pubblico o all’interno di un immobile comunale, a condizioni agevolate».

Chiusure e problemi

Nei mesi scorsi – ricorda il Dem – almeno «due istituti bancari hanno chiuso le proprie agenzie in quella zona, che conta ormai circa 15 mila abitanti. Che per tutta la zona citata, è presente un unico ufficio postale, aperto durante l’orarioantimeridiano, ed un unico postamat. Che tutto ciò è fortemente penalizzante per i cittadini, le attività commerciali e anche per gli esercizi artigianali limitrofi presenti nella vicina zona di via dei Gonzaga e Collerolletta. Pur capendo i ragionamenti che spingono gli istituti bancari ad una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche a causa dell’attuale situazione economico-finanziaria globale, è incomprensibile lasciare – chiude – un territorio così vasto, senza un istituto bancario».