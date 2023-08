Terni, ‘Notte bianca dello sport’: via da largo Frankl, le due opzioni in centro

di S.F.

Due certezze. L’abbandono’ di largo Frankl e lo spostamento nel centro cittadino, poi su spazi e varie sistemazioni si vedrà: tempo di confronto giovedì mattina a palazzo Spada tra l’amministrazione comunale e le associazioni sportive del territorio per parlare della ‘Notte bianca dello sport’ 2023, in programma dal tardo pomeriggio di venerdì 22 settembre fino alle 11 del giorno successivo. Gli argomenti in linea di massima sono gli stessi dello scorso anno: luci, sicurezza, necessità di condivisione, aree ed organizzazione.

IL 22 SETTEMBRE LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2023

Stop largo Frankl. Le due opzioni

Corposa la partecipazione delle associazioni. A dare il là al dibattito ci ha pensato l’assessore allo sport Marco Schenardi che, in avvio, ha fatto presente che la location si cambia: «Largo Frankl è isolata e umida. Nel 2022 fecero bene a farla lì, non critico, anche perché fu in concomitanza con Umbria Jazz. Ora è diverso e la nostra idea è dargli più visibilità possibile. Utilizziamo il centro di venerdì perché poi il sabato gioca la Ternana in casa e in questo modo diamo respiro alle attività commerciali». Dopodiché – con lui la dirigente Emanuela De Vincenzi, il funzionario con PO Fausto Ottaviani, Alessandro Maltinti e Luca Cresta – sono state esposte le due possibilità. La prima: piazza Europa, piazza della Repubblica, corso Tacito, largo Villa Glori, piazza San Francesco e parrocchia di San Francesco grazie all’accordo tra le parti. Anche per il campetto di calcio. La seconda: impiego non pieno di piazza Europa e piazza della Repubblica, entrano piazza Tacito e piazza dell’Orologio. «Così forse aiuteremo una parte del centro meno abituata a certe manifestazioni», le parole dell’ex rossoverde. Anche lui si sta rendendo conto che lo sport, a livello di fondi, non è proprio ben trattato: «Sempre sacrificato, vale anche a livello nazionale. Se si devono mettere soldi c’è un po’ di ritrosia e noi, essendo in dissesto, non possiamo buttarli. Poi dal 2024 cercheremo di migliorare e potenziare l’evento».

17 SETTEMBRE 2022: LA PRIMA NOTTE BIANCA DELLO SPORT

Bagni, sicurezza e danza

Schenardi giocoforza si deve appoggiare agli esperti amministrativi del Comune per portare avanti la partita. In primis la De Vincenzi, più volte elogiata («la dottoressa è perfetta e poi comandano le donne, abituato così anche a casa», il complimento con tono scherzoso) durante il dibattito: «Possiamo contare sull’esperienza 2022 e lo scorso anno le società furono 40, un ottimo risultato. Dobbiamo predisporre – le parole della dirigente – il piano per la sicurezza e c’è da riflettere in particolar modo per le scuole di danza. Erano tutte vicine e ora pensiamo di dislocarle in diversi punti». Focus anche sul pagamento della Siae e del contributo per l’occupazione di suolo pubblico. «Piazza Tacito? Dalla sua ha la pavimentazione migliore per le associazioni sportive». Si vedrà.

Gli input tra barche e arrampicate



Delucidazioni sono state richieste in particolar modo dal mondo del basket (sono diverse società e serve che tutte siano d’accordo per gli spazi) e della pallavolo. Ma non solo: la Ternana Rugby ha fatto presente che non sarebbe male l’utilizzo del manto erboso di San Francesco anche da parte loro. Dubbi anche per le chiusure del traffico nelle aree circostanti (input Ternana Marathon Club per un percorso da posizionare): «Il 23 settembre la Ternana gioca in casa e il 24 c’è la fiera di San Matteo. La polizia Locale è sovraccaricata e ci ha chiesto di chiudere meno strade possibili». Chiaro. Interventi anche dal mondo del pattinaggio (Paolo Maggi), volley/panathlon (Benito Montesi, sull’esposizione di striscioni con sponsor), Cai (Massimiliano Raggi, si vuole sfruttare la parete già esistente in zona Passeggiata per le arrampicate), Motoclub, Amici della Vela di Piediluco (per l’esposizione di barche), Centro danza Seil e pugilato. Quadra da trovare, idee lanciate.