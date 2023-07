Terni, si riprova con la ‘Notte bianca dello sport’: il contributo è da 600 euro

Si riprova con la ‘Notte bianca dello sport’ a Terni. La dirigente Emanuela De Vincenzi ha firmato l’avviso pubblico per associazioni, società sportive ed enti di promozione del territorio comunale: si farà dalle 18 del 22 settembre alle 1 del giorno successivo. Contributo del Comune? 600 euro.

17 SETTEMBRE 2022: LA PRIMA NOTTE BIANCA DELLO SPORT

L’evento

Così come accaduto nel 2022, sono previste per le vie cittadine – da quanto appreso non sono ancora definiti i luoghi precisi, dipenderà anche dal numero di adesioni – una serie di attività sportive, «dando la possibilità, sempre per la stessa sera, alle attività commerciali, di poter organizzare ulteriori eventi, prevedendo, con successiva ordinanza sindacale, la possibilità di poter prolungare l’orario di apertura delle stesse, nonché di ampliare le occupazioni di suolo pubblico esistenti, ove tecnicamente possibile». Il Comune concederà alle associazioni un contributo pari al canone per l’occupazione di suolo pubblico necessario per l’installazione di gazebo e tutto ciò che occorrerà: 600 euro per 2 mila metri quadrati complessivi. Per l’occasione ci sarà una deroga al piano guida per l’arredo urbano. La scadenza per l’invio è fissata al 22 agosto.