Terni, ‘Notte dei musei’: sabato al Caos apertura fino alle 24, anche per le mostre

Il Caos aderisce alla ‘Notte dei musei’ 2024 e allora a Terni c’è una novità per sabato 18 maggio. C’è l’apertura prolungata fino alle 24 del museo d’arte moderna e contemporanea ‘De Felice’ e delle mostre temporanee ‘Le ragazze del Bauhaus e il caso Margarete Heymann’ e ‘Distanze emozionali di Piero Mottola’.

La possibilità

«Con oltre 150 opere – in maggioranza ceramiche, oggetti in metallo e tessuti dell’epoca – Le ragazze del Bauhaus celebra Margarete Heymann una delle prime donne iscritte alla scuola d’arte Bauhaus e illustre designer di ceramica. Inoltre, sono esposte alcune litografie di Vasilij Kandinskij che sono parte della collezione permanente del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice. La mostra è a cura di Carlo Terrosi», ricorda la cooperativa Le Macchine Celibi. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto studenti 8 e gruppi studenti 5. «Distanze Emozionali di Piero Mottola, a cura di Pasquale Fameli, si articola su tre livelli, valorizzando aspetti caratterizzanti la ricerca di Mottola: quello visivo, rappresentato dalle Articolazioni cromatiche quello installativo, rappresentato dalla Mappa a 10 emozioni che riproduce Voices e quello performativo, grazie alla documentazione video di due concerti, Voices of Lives, eseguito presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma nel 2022 e Voices Argentinas 2023, presentato alla Bienalsur di Buenos Aires nel 2023. La mostra esplora le possibilità relazionali ed emozionali del suono mediante analisi basate su dati empirici, raccolti a contatto diretto con i fruitori. Dalla combinazione di questi dati l’artista realizza opere visive, installazioni sonore e performance». L’ingresso è gratuito in questo caso.