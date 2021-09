Terni, ‘nuova’ fontana piazza Europa: martedì la riapertura

C’è voluto più tempo del previsto considerando che in origine – consegna del cantiere a febbraio – la conclusione del restyling era prevista per metà aprile. Fatto sta che a distanza di sette mesi è tutto pronto per la riaccensione e la riapertura della fontana di piazza Europa a Terni: il via libera dalla giornata di martedì, come rende noto Asm. Il progetto è stato finanziato dalla fondazione Carit e la spesa complessiva ha sfiorato gli 85 mila euro.

I dettagli tecnici

La società partecipata del Comune evidenzia che «più che un restauro si è trattato di un rifacimento totale della fontana che cancella il degrado degli anni scorsi restituendo un arredo di pregio ad una delle piazze più belle della città». Cosa è stato fatto? «Smantellamento del catino e della vecchia impiantistica. Rifacimento completo degli impianti elettrici e idrici, installazione di 25 nuovi ugelli spumeggianti; rifacimento della canaletta perimetrale di tracimazione; installazione di un cestello in alluminio a filtrazione progressiva e di un impianto di filtrazione a sabbia. Impermeabilizzazione della platea poi rivestita con binderi di porfido del Trentino; recupero e sistemazione del bordo in travertino; realizzazione di un nuovo vano pompe e della sala tecnica sottostante la fontana. Realizzazione di un nuovo impianto luci con faretti a led concentrici agli ugelli che illuminano i getti d’acqua con effetti cromatici. In aggiunta è stata realizzata anche l’illuminazione con effetti cromatici della canaletta perimetrale, dalla quale l’acqua tracima e bagna la superficie dei quattro catini a forma di rombo tra loro concentrici». Coinvolte le ditte Cerqueti e la Cardinali Sergio. C’è ancora da attendere invece per la fontana di piazza Tacito. Se ne parla entro fine 2021.