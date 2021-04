Terni, novità sportiva a borgo Rivo: in arrivo l’ok del consiglio

di S.F.



La specificazione della destinazione d’uso da ‘uffici’ a ‘servizi ricreativi e per il benessere fisico’ per un’area che sfiora i 1.500 metri quadrati. Senza questo passaggio non si può muovere nulla ed ecco che è in arrivo un doppio passaggio per lo sviluppo di una nuova area sportiva a borgo Rivo, nel complesso di proprietà della Superconti Supermercati srl – a capo c’è Gianni Barbetti – con un intervento edilizio diretto. In azione la Vea Fitness srl di Frosinone.

NOVITÀ CIOCIARA PER BORGO RIVO: I DETTAGLI

Serve l’ok del consiglio

L’area si trova in un comparto con destinazione urbanistica per attrezzature d’interesse comune e verde pubblico attrezzato. La normativa prevede di precisare la specificazione d’uso degli immobili – tra quelli ammessi – prima di poter procedere con l’adeguamento e nella prossima settimana ci sarà il passaggio in consiglio comunale: «I lavori previsti – si legge nella proposta – riguardano opere interne finalizzate a una diversa distribuzione degli spazi e all’individuazione di ambienti idonei alla pratica sportiva e comprendono la realizzazione delle necessarie opere impiantistiche e di finitura». La superficie complessiva è suddivisa tra primo e secondo piano, escluse le aree di manovra.