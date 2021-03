Terni, nuovo centro raccolta rifiuti: arriva l’autorizzazione

Ci sono volute diverse settimane in più rispetto a quanto previsto in origine. Ora, salvo ulteriori intoppi tra Covid e maltempo, è in arrivo l’inaugurazione per il nuovo centro di raccolta rifiuti in strada Madonna del Monumento, a pochi metri dal cimitero monumentale di Terni: il passaggio finale per l’apertura è arrivato lo scorso venerdì con la firma del dirigente comunale, Claudio Bedini, riguardante il rilascio dell’autorizzazione unica per l’esercizio dell’attività.

TRE MESI DI RITARDO RISPETTO ALLE PREVISIONI: I DETTAGLI

IL CENTRO IN VIA PALLOTTA

L’Asm aveva presentato a dicembre l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale (Aua) in merito agli scarichi delle acque reflue. Materia che coinvolge la Regione Umbria, con risposta giunta da palazzo Donini a metà febbraio: la partecipata del Comune si è mossa per gli adempimenti richiesti, concludendo l’iter lo scorso mercoledì con le ultime integrazioni. Infine la firma di Bedini per il rilascio. Entro il mese di marzo è prevista l’inaugurazione. La novità nasce dalla chiusura del centro in strada di San Martino – nel contempo è stato attivato quello di via Pallotta – per la realizzazione del PalaTerni.