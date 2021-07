Terni, nuovo Globo e parco commerciale: riparte la procedura

di S.F.

La richiesta di sospensione dei termini per la conferenza di servizi – indetta il 14 aprile – era arrivata a fine maggio dopo un confronto con la Regione. Ora il lavoro è ultimato e scatta la riattivazione dell’iter in merito al nuovo Globo da 24 milioni di euro in via Marcangeli, a Terni: completate le indagini geologiche per proseguire il percorso.

A MAGGIO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI

L’INPUT DELLA SOPRINTENDENZA

Microzonizzazione sismica

L’abruzzese Mare Blu S.p.A. – il tema è sempre la variante urbanistica – ha eseguito l’indagine geologica utile per la microzonizzazione sismica di III° livello appoggiandosi al geologo Andrea Pagnotta, lo step che mancava per proseguire e chiudere la conferenza di servizi che vede protagonisti anche il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la Usl Umbria 2 e la Provincia di Terni. Focus in particolar modo sulle prove penetrometriche nell’area coinvolta: tutto il materiale sarà ora trasmesso dal Comune alla Regione. In ballo la realizzazione di due fabbricati a destinazione commerciale da 6.068 e 7.040 metri quadrati, più un altro direzionale da 1.000. L’area produttiva complessiva è di 35.790 mq.