di S.F.

Vale 92 milioni e 869 mila euro il nuovo programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Terni. L’atto, propedeutico al documento unico di programmazione 2026-2028, è stato approvato in giunta: la maggior parte della cifra è legato al progetto stadio-clinica.

IL NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028

Sì, perché nel piano – per l’inserimento c’è stato il passaggio in consiglio comunale – la realizzazione del nuovo stadio ‘Liberati’ vale poco più di 43 milioni di euro ed il livello di priorità indicato è 2 (medio). Ovvero il 46,96% della cifra totale messa nera su bianco per l’intero programma dal 2026 al 2028. Nel 2026 c’è la disponibilità finanziaria maggiore, per 52,2 milioni di euro.

IL PROGETTO STADIO ENTRA NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

A seguire c’è la bretella Staino-Pentima da 9,4 milioni di euro (priorità minima per ora), la realizzazione del sottopasso carrabile/ciclopedonale a Cospea (priorità media, nel documento è indicata una somma di 2,7 milioni) e la riqualificazione dell’area di San Valentino/spazi di quartiere limitrofi per 2,5 milioni di euro (priorità media).

Gli interventi con priorità massima (1)? Sono l’adeguamento sismico della palestra dell’istituto Oberdan (342 mila euro), il completamento della bonifica dell’edificio F dell’ex stabilimento di Papigno (854 mila euro), la manutenzione straordinaria dei cimiteri con realizzazione degli ossari comuni (600 mila euro), misure di prevenzione alla discarica ex Rsu di vocabolo Valle (1,6 milioni) e tre progetti del Pnrr (due dei quali riguardanti Cesi).

PEF E CONVENZIONE STADIO-CLINICA, ACG IN AZIONE. SI ATTENDE L’ESITO

I capitali privati valgono 46,4 milioni di euro. Oltre a quelli per lo stadio, figurano anche 2,1 milioni per il futuro sottopasso di Cospea e 671 mila euro per l’eliminazione del passaggio a livello in località San Martino (priorità media). Fa parte del progetto complessivo per il nuovo ‘Liberati’. Il referente del programma è il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.