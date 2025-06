di S.F.

Valorizzazione e gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario del ‘nuovo’ stadio Liberati di Terni, ecco le prime cifre con documentazione rispetto ai più recenti passaggi. Si inizia dall’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 con inserimento dell’intervento: come noto già da tempo il valore è superiore ai 40 milioni di euro. Tutti privati considerando il project legato alla realizzazione della clinica.

STADIUM SPA PER IL NUOVO ‘LIBERATI’

MARZO 2025, D’ALESSANDRO: «PRIMA PIETRA ENTRO FINE 2025»

IL RINNOVO-PONTE PER LA CONCESSIONE 2025-2026

L’atto sarà discusso in prima battuta venerdì in I commissione e, in avvio della prossima settimana, in consiglio comunale. L’oggetto? L’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e la modifica al Dup 2025-2027. Tutto ciò per concludere l’iter amministrativo ed autorizzativo – viene specificato – e «consentire pertanto al Rup di procedere con gli atti conseguenti compreso la firma della convenzione». L’interessato è il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.

NUOVO LIBERATI, L’INCARICO A PWC ITALIA

3 APRILE 2025, LA CONSEGNA DEL PEF AGGIORNATO E L’ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

10 FEBBRAIO 2022, LA CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO IN COMUNE ED I DETTAGLI

23 FEBBRAIO 2021, PRIMO STEP: IN COMUNE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Il valore complessivo inserito nel programma triennale è pari a 43 milioni 607 mila euro, dei quali 3,6 milioni per l’annualità 2025. La variazione non ha riflessi diretti sul bilancio ed a spiegarlo è il parere positivo della dirigente alle risorse finanziarie Grazia Marcucci firmato martedì 10 giugno: «Tenuto conto – si legge – che dalla lettura dell’atto si evince che l’operazione così come descritta si configura come ‘off balance’ vista l’allocazione dei rischi dell’operazione in capo al privato. Eventuali future modifiche dei riflessi dovranno essere esplicitate dalla direzione proponente al termine dell’iter amministrativo e autorizzativo ancora in itinere». In sostanza il «rischio operativo è totalmente a carico dell’impresa realizzatrice». Non resta che attendere gli sviluppi. L’assessore proponente è Giovanni Maggi.