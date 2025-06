di S.F.

Si vociferava da settimane e ora è certificato. Il Comune di Terni si appoggia ad una società esterna per la valutazione del nuovo Pef per il progetto stadio-clinica: il dirigente ai lavori pubblici e Rup della procedura, Piero Giorgini, ha firmato il via libera da 17 mila euro a favore della ACG Auditing & Consulting Group.

MAGGIO 2025, LA BAGARRE AP-PD E STADIO-CLINICA

In sostanza è l’affidamento diretto per l’incarico di assistenza al responsabile unico del procedimento, vale a dire lo stesso Giorgini. Per cosa? «Assistenza ai fini della valutazione della procedura giustificativa del Piano economico finanziario (Investimento immobiliare di circa 40.000.000 di euro); valutazione della sostenibilità del Pef; supporto per la predisposizione dello schema di convenzione/contratto; supporto al Rup per la valutazione di convenienza e fattibilità dell’intera proposta presentata». Palla dunque alla ACG Auditing & Consulting Group, che ha sede in piazza Buozzi 3.

Vengono messi a disposizione due dottori commercialisti/revisori legali ed un esperto legale. Tempo di realizzazione? 30 giorni dalla data del conferimento. Ergo – l’atto risulta essere del 16 giugno – se ne parlerà a metà luglio per l’esito. Ed ecco il perché delle dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi in Provincia pochi giorni fa. Il 29 aprile Giorgini aveva iniziato la verifica interna per capire se ci fosse personale per il delicato compito: l’interpello comunale a tutte le direzioni ha dato esito negativo. «L’impossibilità di avvalersi di personale interno all’Ente con esperienza nella gestione di piani economici finanziari, ha reso necessario procedere con specifico affidamento». Si inizia.