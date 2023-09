Terni, nuovo record mondiale per Fabrizio Pagani nell’apnea

C’è un ternano che può festeggiare un nuovo record del mondo. Si tratta dell’atleta con disabilità Fabrizio Pagani che, in terra campana, ha raggiunto l’obiettivo nell’apnea – assetto variabile con pinne – in occasione dei 18° Giochi del Mare: è sceso fino a -41,4 metri in 1 minuto e 53 secondi. «Non è stata un’impresa semplice – le parole al portale Il Dispari – ma sono davvero soddisfatto di avere stabilito il primato in questa nuova specialità. Abbiamo aperto una strada che spero altri seguiranno. Il bacino d’acqua e l’accoglienza della gente di Ischia mi hanno dato ulteriori stimoli per conseguire un risultato che ho preparato e voluto fortemente. Un anno di allenamenti per un fantastico tuffo nel blu con l’ausilio della Guardia Costiera che ci ha supportato nell’intera preparazione del record», la soddisfazione dell’atleta dopo la performance a Sant’Angelo di Ischia.

