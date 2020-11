Terni, super Pagani: due record mondiali nell’apnea

Una domenica davvero speciale un’atleta ternano con disabilità. A Lignano Sabbiadoro ha ottenuto i suoi primi record del mondo in carriera: si tratta del 52enne Fabrizio Pagani, straordinario protagonista ai campionati italiani di apnea indoor e nuoto pinnato.

Doppia impresa

Pagani, in forza all’Asd Zerolimite, ha stabilito i record mondiali Cmas per diversamente abili di apnea dinamica senza attrezzi e apnea dinamica con pinne in vasca da venticinque metri percorrendo rispettivamente le distanze di 72,80 metri in 2 minuti e 1 e 125 metri in 2 e 16 secondi. Per lui nessun problema anche nel successivo controllo antidoping: i record – sottolinea la Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee – saranno certificati dopo l’omologazione della Confederazione mondiale. Di certo non una novità prestazioni del genere per il ternano, già superlativo nella specialità statica.