Terni, nuovo trionfo per Sara Mazzorana

Una giovane biker ternana grande protagonista nella giornata di domenica in occasione della Gran Fondo Bassa Valdichiana, gara ciclistica che si è volta in località Ponticelli di Città della Pieve. Nuova vittoria per Sara Mazzorana, capace di trionfare tra le donne – 104° generale su 421 atleti – con il tempo di 2 ore 17 minuti e 18 secondi davanti a Silvia Scipioni e Monica Petruccioli. Aveva già vinto due anni fa la Sellaronda Hero, una delle gare di mountain-bike più dure in Italia.

LA VITTORIA NEL 2019 AL MARATHON COLLI ALBANI

Il successo

La Mazzorana – in forza al team marchigiano Bike Therapy – si è imposta nella gara Mtb inclusa nel circuito Umbria Marathon e Umbria Tuscany con la partecipazione di professionisti e master provenienti dal centro Italia. La giovane biker ha conquistato il primo gradino del podio dopo un’ iniziale e snervante tira e molla con la campionessa italiana in carica della specialità, Silvia Scipioni della Cicli Taddei. Al quindicesimo chilometro, nell’ascesa di Città della Pieve, la Mazzorana ha rotto gli indugi e allungato il passo preferendo continuare in solitudine la parte restante di gara. Il risultato le ha dato ragione, riuscendo a giungere a braccia alzate con più di un minuto di vantaggio; si conferma così leader di entrambi i circuiti off-road del centro Italia. E il prossimo appuntamento sarà per domenica 25 aprile: questa volta il confronto sarà su strada per la Gf Strade Rosa.