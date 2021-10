Terni, oleificio Coppini: ampliamento concluso con cinque nuove linee e produzione al top

Pubbliredazionale

Era novembre 2019 quando la famiglia Coppini annunciò un investimento di 8 milioni di euro per un nuovo ambizioso progetto:

l’ampliamento dello stabilimento di strada di Recentino a Terni. Oggi il progetto è stato portato a termine e Coppini mostra con orgoglio la sua nuova veste, in un’area produttiva triplicata rispetto alla precedente: 15 mila metri quadrati di cui 8 mila di stabilimento. Il tutto, in un periodo assolutamente sfavorevole e caratterizzato da instabilità ed incertezze.

Valori da tramandare

«Non ci è mai mancato il coraggio – afferma il patron Angelo Coppini – e lo tiriamo fuori a maggior ragione nei momenti più difficili e di maggiore incertezza. Me lo ha insegnato mio padre ed io non posso che trasferirlo ai miei figli Micaela, Matteo e Andrea: credere nell’azienda e nel prodotto, con una passione da curare, preservare e tramandare».

60 mila litri di olio ogni ora

Lo stabilimento è stato completamente rinnovato, garantendo una nuova capacità produttiva e di stoccaggio oli 5 volte superiore al passato. Ciò grazie anche a 5 nuove linee produttive che si snodano a perdita d’occhio per tutta la lunghezza del fabbricato, in grado di produrre 60 mila litri di olio all’ora. Un progetto sognato e realizzato per massimizzare la velocità di processamento ordini e razionalizzare i costi di gestione, così da rispondere alle esigenze dei crescenti consumatori di oltre 50 Paesi. Un intento coerente con la vision aziendale, che mira a diffondere la cultura dell’extra vergine nel mondo, per contribuire alla salute dei consumatori globali.

Sviluppo e attenzione per l’ambiente

Tutto questo sempre nel perseguimento della politica ecologica aziendale: i lavori di ampliamento riguardano difatti anche il

raddoppiamento dell’impianto fotovoltaico attuale, coerentemente con la certificazione ambientale ISO 14001. In questo modo

l’azienda Coppini contribuirà ancor più efficientemente a soddisfare le crescenti richieste dei consumatori della linea 100%

ecologica ‘Think Green’, eco-sostenibile e totalmente riciclabile, riconoscibile a scaffale dalla bottiglia gallone ‘verde’ in vetro

riciclato al 70%. Importanti le ricadute occupazionali sul territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro, in chiara contro-tendenza con la situazione economica locale e nazionale.