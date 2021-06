I disagi per la viabilità – già dalle prime ore del mattino, specie nella zona di San Gemini – non sono mancati visto il tratto coinvolto. Fatto sta che alle 18 di martedì pomeriggio – tre ore in anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria – è stato completato il varo del secondo impalcato da 180 tonnellate del viadotto ‘Acqua e Olio’ lungo la E45: la strada, chiusa dalle 2, è in riapertura come informa Anas.

Condividi questo articolo su