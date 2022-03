Terni-Orte: sbanda, abbatte guardrail e finisce fuori strada

Brutto incidente nella tarda serata di sabato lungo il raccordo Terni-Orte, lungo la corsia nord non lontano dallo svincolo per la E45. Un uomo ha perso il controllo del proprio veicolo: ha sbandato, divelto il guardrail e, infine, è uscito fuori strada. Il comando provinciale dei vigili del fuoco segnala che il veicolo si è letteralmente spaccato in più pezzi: il conducente è stato estratto dall’abitacolo ad oltre 50 metri dal punto di impatto e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e la polizia Stradale per la gestione della viabilità.

