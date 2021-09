Terni, pala Di Vittorio e degrado parcheggio: «Un’indecenza»

Un’indecenza per la maleducazione della comunità e la non cura da parte del Comune. Descrive così la sua amarezza e delusione un lettore di umbriaOn per ciò che si può ‘ammirare’ nel parcheggio accanto al palazzetto in via Di Vittorio, per il quale è in via di completamento il restyling grazie al bando Sport e periferie del 2016: «Un posto dove giornalmente i ragazzi accedono per fare sport in questo stato di degrado», la considerazione. In effetti i rifiuti non mancano, dalle bottiglie di birra fino a materiali edili. Brutto spettacolo.

