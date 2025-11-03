di S.F.

Completamento della palazzina-ristorante del parco ‘Galigani’ di Cardeto a Terni, si entra nella fase finale. Con tanto di rettifica del finanziamento del progetto dei lavori: vale in tutto 400 mila euro e un quarto arriva dalla devoluzione di un vecchio mutuo riguardante l’adeguamento prevenzione incendi della palestra scuola di quartiere Italia. In arrivo la decisione a contrarre.

PRIMAVERA 2023, CARDETO: SI PUNTA ALLA RISTORAZIONE CON ROOF-TOP

Passo indietro. Una parte dell’edificio è già stata oggetto di lavori per un quadro economico di 600 mila euro grazie ai fondi del Pnrr (per rendere fruibile il secondo piano dell’edificio che, da progetto, dovrebbe diventare una sorta di ristorante rooftop), ora c’è necessità di concludere l’operazione con un altro lotto (il quinto) dal valore di 400 mila euro. Il progetto esecutivo è sul tavolo del Comune già da fine maggio, quando l’ingegnere Roberto Antonelli dello Studio Ass ha trasmesso all’ente la documentazione. Ma con un quadro di finanziamento diverso.

ESTATE 2025, I LAVORI NEL MIRINO DELLA IV COMMISSIONE

Il lotto in questione «porterà alla funzionalizzazione dell’intero edificio, garantendo così l’ultimazione delle opere di rigenerazione del parco», viene specificato nel documento istruttorio. «Nel corso delle verifiche amministrative e contabili, l’amministrazione comunale intende perseguire obiettivi di riduzione dei nuovi indebitamenti», e di conseguenza palazzo Spada ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l’autorizzazione al diverso utilizzo delle somme.

Tra questi c’è quello da 100 mila euro per l’adeguamento prevenzione incendi della palestra-scuola al quartiere Italia, concesso il 30 dicembre del 2014: «Il progetto non è più attuabile e pertanto ricorrono gli interessi di questo ente a devolvere l’intera somma ad un’opera prioritaria la cui utilità e pregio si inserisce nell’ambito del completamento dell’importante opera di riqualificazione del parco», viene specificato. Dunque il nuovo prospetto dei finanziamenti vede 265 mila euro da fondi di bilancio ed i restanti 134 mila euro con devoluzione di vecchi mutui. Firmano l’assessore Giovanni Maggi e il dirigente – nonché responsabile unico di progetto – al governo del territorio Federico Nannurelli.