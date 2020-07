Terni, papà in sala parto: stop ai tamponi

Niente più obbligo di tampone faringeo per i futuri papà che vogliono accedere alla sala parto del Santa Maria di Terni: lo rende noto la stessa azienda ospedaliera, che già dal 17 giugno scorso ha approvato una delibera che modifica un precedente atto del 21 maggio. Quest’ultimo prevedeva di far accedere in reparto il partner (o il caregiver) solo dopo aver ricevuto l’esito negativo del tampone urgente fatto in ospedale. Resta fermo l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Papà sempre presenti

Al Santa Maria di Terni, a differenza di tanti altri punti nascita, l’accompagnatore, dopo essere stato sottoposto al triage e poi anche al tampone, ha sempre potuto partecipare al parto anche nella fase 1, con l’eccezione di un breve periodo in cui non erano a disposizione sufficienti tamponi rapidi per il Covid-19 ed era in corso la stesura di un nuovo protocollo per definire le modalità di accesso. «Anche in un periodo così difficile come quello dell’emergenza Covid – commenta l’azienda ospedaliera -, il personale dell’ostetricia e di tutto il dipartimento materno-infantile dell’ospedale di Terni ha fatto il possibile affinché ogni nascita fosse un’esperienza unica e splendida per tutte le mamme e i papà, nonostante le limitazioni e le misure imposte per la sicurezza di tutti».