Terni, parcheggi e strisce blu: quasi 400 mila euro per il Comune nel 2023

di S.F.

L’articolo 10 del disciplinare tecnico-economico per il servizio di gestione dei parcheggi di superficie e verifica degli ausiliari del traffico sottoscritto il 18 febbraio 2022 (il maxi affidamento da otto anni). È sulla base di ciò che il Comune di Terni ha accertato l’importo stimato per l’anno appena conclusivo sulla scorta del bilancio consuntivo 2023 di Terni Reti: il dirigente alla mobilità Claudio Bedini ha firmato l’atto che vale un incasso per palazzo Spada da 379 mila euro. Si tratta del 50% del valore imponibile di risultato operativo su base annua. Andrà tutto sul capitolo di bilancio legato a bilancio e parchimetri. Ad occuparsene è stato il responsabile del procedimento, l’architetto Walter Giammari.