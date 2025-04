Pasqua e Pasquetta in arrivo e riapertura per il parco Valserra a Terni, la vasta area verde nella frazione di Poggio Lavarino.

L’AGGIUDICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO NELL’ESTATE 2023

In giornata è stata depositata al Suape – Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia – l’istanza per la somministrazione di alimenti e bevande in vista degli appuntamenti di domenica e lunedì. «La stagione 2025 – l’input lanciato – si apre con la prima, grande novità. È con orgoglio che vi presentiamo la nuova area giochi, rinnovata e arricchita per offrire ai bambini uno spazio dove liberare energia, fantasia e voglia di divertirsi».

