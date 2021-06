Terni, passeggia con in mano una bottiglia di vetro: c’è la sanzione

Sono 190 le persone controllate, 32 i veicoli e 7 gli esercizi pubblici sottoposti a verifica dalle forze dell’ordine, nel corso dell’ultimo fine settimana – quello del 12/13 giugno scorsi – a Terni. In campo polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale e Guardia di finanza.

Su strada

Le verifiche su strada, condotte anche tramite etilometro, hanno portato a 2 sanzioni per violazioni al Codice della strada e al fermo amministrativo di un veicolo per guida senza patente da parte di un 39enne ternano.

Movida

I controlli in zona ‘movida’ hanno portato a diverse sanzioni. Una, amministrativa, in vicolo delle Fornaci per una persona che stava passeggiando con una bottiglia di vetro in mano, quindi in violazione dell’ordinanza anti vetro emessa dal sindaco di Terni. Due persone sono state invece multate per ubriachezza a seguito di un principio di rissa, subito sedato dalla polizia di Stato. Due giovani infine, sono stati segnalati in prefettura in quanto assuntori di stupefacenti: in questo caso il controllo è stato eseguito da agenti in borghese.

Scampato pericolo

Quest’ultimi – riferisce la questura di Terni – hanno anche «evitato il degenerare di tre situazioni di rilevante pericolo, nelle vie del centro, piazza San Francesco, piazza dell’Olmo, dopo la mezzanotte, in quanto i ragazzi coinvolti erano psicologicamente alterati da sostanze e alcol».