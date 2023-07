Terni, Passeggiata: «Apporre vincolo storico diretto sull’intera area»

di Giuseppe Rinaldi, Claudio Fiorelli, Lorenzo Carletti, Michele Rossi, Paolo Pero

Wwf Terni, capogruppo M5S, Rifondazione Comunista, Terni Civica, Bella Ciao

Gentile soprintendente, ingegnere Giuseppe Lacava.

Come forze politiche e associative ci rivolgiamo a voi per richiedere di valutare l’apposizione del vincolo storico diretto sull’intera area del Parco pubblico della Passeggiata a Terni, o di mettere in campo ogni iniziativa possibile per evitare l’uso improprio dell’area in questione. Il Parco della Passeggiata rappresenta un’importante testimonianza storica, archeologica e botanica della città.

Esso comprende diversi elementi di grande valore, come l’abside della cattedrale, la chiesa della Madonna del Carmine e l’anfiteatro Romano. Inoltre, vi sono

numerosi reperti provenienti dalla demolita chiesa di San Giovanni Decollato, che sono stati riutilizzati come elementi decorativi in tutta l’area del parco. Inserito nell’elenco dei beni tutelati a firma della dott.ssa Vittoria Garibaldi. I Manuali del territorio, pubblicati dalla Regione Umbria nel 1980, elencavano ‘sfingi, due statue in pietra che rappresentano animali alati con testa e busto femminile che facevano parte dell’antica Fontana di Piazza della Repubblica e di lesene, capitelli e paraste che ornavano la facciata e l’interno della chiesa di San Giovanni Decollato, demolita nel 1921’ per far luogo all’edificio delle Poste.

Ancora, ‘presso l’angolo sud-ovest, immediatamente al di sotto del tratto meglio conservato delle mura romane sono venuti alla luce, dopo uno sbancamento eseguito nel 1976, alcuni strumenti in selce rossa attribuibili al periodo paleolitico e diverse decine di frammenti di ceramica protostorica….Elementi caratteristici….orientano la datazione del resti alla I età del ferro (sec. IX-VIII^ a. C.), contemporanea alle fasi principali della seconda necropoli delle Acciaierie’.

Ricordiamo anche la numerosa presenza di specie arboree di pregio e alberi monumentali, senza dimenticare la presenza di flora selvatica come quella dell’airone cenerino che spesso ha fatto visita all’interno degli antichi giardini del vescovo. L’importanza di preservare e tutelare questo patrimonio, è fondamentale per garantire la conservazione dei beni storici e artistici della città e per consentire alle future generazioni di apprezzare la bellezza e il valore storico.

Pertanto, vi prego di considerare l’apposizione del vincolo storico diretto sull’intera area del Parco pubblico della Passeggiata, in conformità alle disposizioni di legge che regolano la tutela dei beni culturali. Questa misura consentirebbe di garantire una protezione adeguata del Parco e dei suoi elementi archeologici, evitando possibili interventi dannosi per l’integrità del patrimonio storico e artistico.